Камчастка обладает самыми большими в мире запасами запасами подземного тепла (1,5 млн MГBт). С чем они связаны?
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Камчастка обладает самыми большими в мире запасами запасами подземного тепла (1,5 млн MГBт). С чем они связаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Камчатке много вулканов
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