Камчастка обладает самыми большими в мире запасами запасами подземного тепла (1,5 млн MГBт). С чем они связаны?

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Камчастка обладает самыми большими в мире запасами запасами подземного тепла (1,5 млн MГBт). С чем они связаны?

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