Назовите какое-либо значение координаты точки C, лежащей на коррдинатном луче между точками A и B, еслиа) A(2) и B(2)б) A(2) B(3)в) A(2,8) B(3,5) г)А(2,9) В(3) д)А(4/5) В(1)
Математика
Назовите какое-либо значение координаты точки C, лежащей на коррдинатном луче между точками A и B, еслиа) A(2) и B(2)б) A(2) B(3)в) A(2,8) B(3,5) г)А(2,9) В(3) д)А(4/5) В(1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) A(2) и B(2) ТОЧКА С(2) б) A(2) B(3) ТОЧКА С(2,5) в) A(2,8) B(3,5) ТОЧКА С(3) г)А(2,9) В(3) ТОЧКА С(2,99) д)А(4/5) В(1) ТОЧКА С(0,9) ТАК КАК 4/5=0,8
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