Назовите какое-либо значение координаты точки C, лежащей на коррдинатном луче между точками A и B, еслиа) A(2) и B(2)б) A(2)  B(3)в) A(2,8) B(3,5) г)А(2,9) В(3) д)А(4/5) В(1)

Гость: Гость:

а) A(2) и B(2) ТОЧКА С(2) б) A(2) B(3) ТОЧКА С(2,5) в) A(2,8) B(3,5) ТОЧКА С(3) г)А(2,9) В(3) ТОЧКА С(2,99) д)А(4/5) В(1) ТОЧКА С(0,9) ТАК КАК 4/5=0,8