Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный ответ на основании положения в периодической системе

Химия

Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный ответ на основании положения в периодической системе

Автор: Гость