Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный ответ на основании положения в периодической системе 

Химия
Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный ответ на основании положения в периодической системе 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)литий)рубидия т.к.радиус  уменьшается б)калий>скандия т к слева навправо активность металло убывает
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