Большая диагональ прямоугольной трапеции равна 13 см,а большее основание 12 см. Найдите S трапеции, если её меньшее основание равно 8 см.
Геометрия
Большая диагональ прямоугольной трапеции равна 13 см,а большее основание 12 см. Найдите S трапеции, если её меньшее основание равно 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо же, кругом пифагоровы тройки... Трапеция ABCD, АВ перпендикулярно AD и BC, AD = 12, ВD = 13, поэтому (5,12,13) :)))) это такое заклинание :))) АВ = 5. S = 5*(8 + 12)/2 = 50
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