Определите массу магния вступившего в реакцию с 3%-ным раствором соляной кислоты массой 121,7 г.
Химия
Определите массу магния вступившего в реакцию с 3%-ным раствором соляной кислоты массой 121,7 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: w(HCl) = 3% m(HCl (р-р)) = 121,7 г Найти: m(Mg) - ? Решение: Mg + 2HCl(р-р) = MgCl2 + H2 1) m(HCl)=121,7г * 0,03 = 3,7 г (приблизительно) 2) n(HCl)=m/M= 3,7г / 36,6 г/моль= 0,1моль Mr(HCl) = 36,6 г/моль 3)По усл. задачи n(Mg) = 1/2 n(HCl) n(Mg) = 0,1 моль * 1/2 = 0,05 моль 4)m(Mg)=n*M= 0,05 моль * 24 г/моль = 1,2 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Реши уравнения, используя черту как знак деления (10y+2*(7y-2)):5=(5*(4y+3)+3y):5 (12x-7*(x+4):7=(26-4x):7 (8*(3m-2)-13):4=(5*(12+3m)+28):4
Алгебра
Шесть маляров покрасили забор за 6 часов. Сколько нужно маляров, чтобы покрасить такой забор за 2 часа?
Химия
Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный отве...