1.Реши уравнения, используя черту как знак деления (10y+2*(7y-2)):5=(5*(4y+3)+3y):5 (12x-7*(x+4):7=(26-4x):7 (8*(3m-2)-13):4=(5*(12+3m)+28):4
Математика
1.Реши уравнения, используя черту как знак деления (10y+2*(7y-2)):5=(5*(4y+3)+3y):5 (12x-7*(x+4):7=(26-4x):7 (8*(3m-2)-13):4=(5*(12+3m)+28):4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10y+2*(7y-2)):5=(5*(4y+3)+3y):5 10y+14y-4/5=20y+15+3y/5 обе части *5 10y+14y-4-20y-3y-15=0 -y=19 y=-19 (12x-7*(x+4):7=(26-4x):7 12x-7x-28/7=26-4x/7 обе части умножаем на 7 12x-7x+4x=26+28 9x=54 x=6 (8*(3m-2)-13):4=(5*(12+3m)+28):4 24m-16-13/4=60+15m+28/4 обе части *4 24m-15m=16+13+60+28 9m=117 m=13
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