"…и совершенно ничего не последовало." разбор слова Ничего как часть речи
Русский язык
"…и совершенно ничего не последовало." разбор слова Ничего как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего - местоимение Н.ф.-ничто; отрицательное, р.п. не последовало (чего?) ничего. дополнение
Гость:
.Н.ф.- ничто 2. Пост.: отрицат.;.непост- в род.пад 3. В предложении- дополнение, подчеркиваем штрихами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Шесть маляров покрасили забор за 6 часов. Сколько нужно маляров, чтобы покрасить такой забор за 2 часа?
Химия
Помогите!!!!!!!! У какого элемента больше выражены металлические свойства: а) у лития или рубидия б) у калия или у скандия? Дайте обоснованный отве...
Математика
Поезд прошёл 352 км. 3 часа он шёл со скоростью 48 км/час . Остальную часть пути прошёл за 4 час. С какой скоростью шёл поезд остальной путь.
Математика
Назовите какое-либо значение координаты точки C, лежащей на коррдинатном луче между точками A и B, если а) A(2) и B(2) б) A(2) B(3) в) A(2,8) B(3,...