Оля сказала Любе:дай мне одну конфету и тогда у нас будет поровну.Люба сказала нет лучше ты дай мне одну конфету и тогда у меня будет в два раза больше конфет чем у тебя.Сколько конфет у Оли и- у Любы?

Математика

Оля сказала Любе:дай мне одну конфету и тогда у нас будет поровну.Люба сказала нет лучше ты дай мне одну конфету и тогда у меня будет в два раза больше конфет чем у тебя.Сколько конфет у Оли и- у Любы?

Автор: Гость