Оля сказала Любе:дай мне одну конфету и тогда у нас будет поровну.Люба сказала нет лучше ты дай мне одну конфету и тогда у меня будет в два раза больше конфет чем у тебя.Сколько конфет у Оли и- у Любы?
Математика
Оля сказала Любе:дай мне одну конфету и тогда у нас будет поровну.Люба сказала нет лучше ты дай мне одну конфету и тогда у меня будет в два раза больше конфет чем у тебя.Сколько конфет у Оли и- у Любы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Любы - 7 конфет, а у Оли 5 конфет. Domoo у вас неправильно если 3+1=5-1 4=4, но так не получается потому что не в три раза больше а в два 3-1=5+1 2=6 (неправильно)
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