Одну четвёртую часть дачного участка занимает дом, а остальная часть участка отдана под сад.Сколько % участка занято садом?
Алгебра
Одну четвёртую часть дачного участка занимает дом, а остальная часть участка отдана под сад.Сколько % участка занято садом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весь участок-100% дом-1/4-25% сад=100%-25%=75%
Гость:
Одна четвертая это 25%, следовательно 100%-25%=75% Ну вот как то так получается
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