в пределах платформенных областей сформировались полезные ископаемые какие?
Українська література
в пределах платформенных областей сформировались полезные ископаемые какие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это могут быть магматические полезные ископаемые как правило рудные, могут быть привязаны к основанию платформ или к платформенным щитам. и осдочные полезные ископаемые, как правило горючие.
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