ABCDA1B1C1D1 - куб с ребром 1. Найти расстояние между вершиной D и прямой A1C

Гость: Гость:

получается, что А1С-диагональ куба. проведём ещё одну диагональ из точки Д к В1. Точка о будет точкой пересечения диагоналей. ДО нужно найти. Найдём диагональ 1*корень из 3. ДВ1=корень из 3. значит ДО будет корень из 3 делить на два.Вроде так)