ABCDA1B1C1D1 - куб с ребром 1. Найти расстояние между вершиной D и прямой A1C
Геометрия
ABCDA1B1C1D1 - куб с ребром 1. Найти расстояние между вершиной D и прямой A1C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получается, что А1С-диагональ куба. проведём ещё одну диагональ из точки Д к В1. Точка о будет точкой пересечения диагоналей. ДО нужно найти. Найдём диагональ 1*корень из 3. ДВ1=корень из 3. значит ДО будет корень из 3 делить на два.Вроде так)
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