помогите решить cos2x+cosx=0 cos2x-sinx=0 cosx-cos3x=sin2x 2tgx-3=2ctgx

Алгебра
помогите решить cos2x+cosx=0 cos2x-sinx=0 cosx-cos3x=sin2x 2tgx-3=2ctgx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) cos2x+cosx=0     2cos²x-1+cosx=0    cosx=t    2t²+t-1=0    t1=0,5    t2=-1    cosx=0,5    x=±п/3+2пn    cosx=-1    x=п+2пn 2)cos2x-sinx=0   1-2sin²x-sinx=0   sinx=t   -2t²-t+1=0    t1=-1    t2=0,5    sinx=-1    x=-п/2+2пn    sinx=0,5    x=((-1)^k)п/6+пk 3) cosx-cos3x=sin2x     cosx-4cos³x+3cosx = 2cosxsinx     4cosx-4cos³x-2cosxsinx=0     2cosx(2-2cos²x-sinx)=0 2cosx=0    или    2-2cos²x-sinx=0 сosx=0               2sin²-sinx=0 x=п/2+пn           sinx(2sinx-1)=0                          sinx=0   или    sinx=1/2                          x=пn      или   x=((-1)^k)п/6+пk Ответ:п/2+пn           пn           ((-1)^k)п/6+пk
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