помогите решить cos2x+cosx=0 cos2x-sinx=0 cosx-cos3x=sin2x 2tgx-3=2ctgx

Гость: Гость:

1) cos2x+cosx=0 2cos²x-1+cosx=0 cosx=t 2t²+t-1=0 t1=0,5 t2=-1 cosx=0,5 x=±п/3+2пn cosx=-1 x=п+2пn 2)cos2x-sinx=0 1-2sin²x-sinx=0 sinx=t -2t²-t+1=0 t1=-1 t2=0,5 sinx=-1 x=-п/2+2пn sinx=0,5 x=((-1)^k)п/6+пk 3) cosx-cos3x=sin2x cosx-4cos³x+3cosx = 2cosxsinx 4cosx-4cos³x-2cosxsinx=0 2cosx(2-2cos²x-sinx)=0 2cosx=0 или 2-2cos²x-sinx=0 сosx=0 2sin²-sinx=0 x=п/2+пn sinx(2sinx-1)=0 sinx=0 или sinx=1/2 x=пn или x=((-1)^k)п/6+пk Ответ:п/2+пn пn ((-1)^k)п/6+пk