Нужно поставить время и зделать из каждого 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к предложению) I will be at home tomorrow He works every day Sue had made her report by 5 o'clock yesterda...

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Нужно поставить время и зделать из каждого 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к предложению) I will be at home tomorrow He works every day Sue had made her report by 5 o'clock yesterday Очень прошу помочь.Буду очень благадарный.

Автор: Гость