Нужно поставить время и зделать из каждого 5 видов вопросов(Общий, альтернативный, спецыальный, разделительный, и вопрос к предложению) I will be at home tomorrow He works every day Sue had made her report by 5 o'clock yesterda...

I will be at home tomorrow 1)Общий - Will I be at home tomorrow? 2)Aльтернативный - Will I be at home tomorrow or next week? 3)Cпециaльный - When will I be at home? 4)Pазделительный - I will be at home tomorrow, won't be I? 5)Bопрос к предложению - Who will be at home tomorrow? He works every day 1)Общий - Does he works every day? 2)Aльтернативный - Does he works every day or every night? 3)Cпециaльный - When does he works? 4)Pазделительный - He works every day, doesn't he? 5)Bопрос к предложению -Who works every day?