Пакт молотова-рибентропа-последствия для бессарабии.

Обществознание
Пакт молотова-рибентропа-последствия для бессарабии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бессорабия была объеденина с молдавской АССРпакт- СССР и германия подписали договор о ненападение  на 10 лет в сферу влияния СССР вошли ВОст польша рум часть Моолдавиилатвия литва эстония и финляндия
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