Составить 5-6 предложений с корневым чередованием гласных очень срочно нужно завтра в школу

О (перед ж) -лож- положить предложить изложить А (перед г) -лаг- полагать прилагательное Исключение:полог

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Утром,на заре я выхожу из дома.Иду копать грядки на огороде. И загорать.Много ростков,цветов и листьев у меня в саду.Осенью очень хочу собирать богатый урожай.