Составить 5-6 предложений с корневым чередованием гласных очень срочно нужно завтра в школу

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Составить 5-6 предложений с корневым чередованием гласных очень срочно нужно завтра в школу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О (перед ж)      -лож-       положить  предложить  изложить А (перед г)       -лаг-        полагать  прилагательное Исключение:полог
Гость:
 Утром,на заре я выхожу из дома.Иду копать грядки на огороде. И загорать.Много ростков,цветов и листьев у меня в саду.Осенью очень хочу собирать богатый урожай.
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