2cos П/6-tg П/4
Алгебра
2cos П/6-tg П/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos п/6=√3/2 tg п/4=1 2*(√3/2)-1=√3 -1 где √ корень
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