Помогите пожалуйста с заданием по обществознанию. Подготовь рассказ о каком-нибудь смелом поступке.   Придумайте пожалуйста, ну или вспомните случай из жизни

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Помогите пожалуйста с заданием по обществознанию. Подготовь рассказ о каком-нибудь смелом поступке.   Придумайте пожалуйста, ну или вспомните случай из жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда были и будут храбрые люди. Об этой истории я узнала из программы новостей. Произошла она в марте этого года. После школы ученики первого класса решили пойти на речку и покататься на санках с горки в том числе  Артем Волков и Настя Горикова. В это время на речке лед стал слабым и хрупким. Когда Настя съехала с горки на лед, он под ней проломился и она оказалась в воде. Артем не долго думая побежал спасать одноклассницу, рискуя собственной жизнью. Благодаря проявленному мужеству, девочка была спасена. Артема наградили медалью за храбрость.
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