Помогите пожалуйста с заданием по обществознанию. Подготовь рассказ о каком-нибудь смелом поступке. Придумайте пожалуйста, ну или вспомните случай из жизни
Русский язык
Помогите пожалуйста с заданием по обществознанию. Подготовь рассказ о каком-нибудь смелом поступке. Придумайте пожалуйста, ну или вспомните случай из жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда были и будут храбрые люди. Об этой истории я узнала из программы новостей. Произошла она в марте этого года. После школы ученики первого класса решили пойти на речку и покататься на санках с горки в том числе Артем Волков и Настя Горикова. В это время на речке лед стал слабым и хрупким. Когда Настя съехала с горки на лед, он под ней проломился и она оказалась в воде. Артем не долго думая побежал спасать одноклассницу, рискуя собственной жизнью. Благодаря проявленному мужеству, девочка была спасена. Артема наградили медалью за храбрость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Cливочное мороженое содержит 16% сахара.На приготовление мороженого израсходовали 2 кг сахара.Сколько из него получится порций мороженого по 100г к...
Химия
Вычислите массу реагентов, необходимых для получения следующих продуктов массой 1 г: б) карбида алюминия Очень нужно
Русский язык
Обществознание