Cливочное мороженое содержит 16% сахара.На приготовление мороженого израсходовали 2 кг сахара.Сколько из него получится порций мороженого по 100г каждая?
Математика
Cливочное мороженое содержит 16% сахара.На приготовление мороженого израсходовали 2 кг сахара.Сколько из него получится порций мороженого по 100г каждая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 кг х 100 % : 16 % = 12,5 кг получат из 2 кг сахара 2) 12,5 кг= 12 500 грамм 3) 12 500 : 100 = 125 порций мороженого.
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