Cливочное мороженое содержит 16% сахара.На приготовление мороженого израсходовали 2 кг сахара.Сколько из него получится порций мороженого по 100г каждая?

Математика

Cливочное мороженое содержит 16% сахара.На приготовление мороженого израсходовали 2 кг сахара.Сколько из него получится порций мороженого по 100г каждая?

Автор: Гость