В прямоугольнике  перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки  4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника

Геометрия
В прямоугольнике  перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки  4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника
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