В прямоугольнике перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки 4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника

Геометрия

В прямоугольнике перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки 4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника

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