как , иходя из этанола , получить в 5 стадий 2-метилбутанол-2?

Химия
как , иходя из этанола , получить в 5 стадий 2-метилбутанол-2?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C2H5OH+HCl=C2H5Cl+H2O 2)C2H5Cl+2Na+C3H7Cl=C5H12+2NaCl-синтез Вюрца 3)CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 изомеризация=CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 4)CH3-CH(CH3)-CH2-CH3+Cl2=CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3+HCl 5)CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3+KOH(водный р-р щелочи)=CH3-COH(CH3)-CH2-CH3  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа
Ответить
Химия
В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе
Ответить
Обществознание
При первых царях династии Романовых произошло: а) превращение боярства в ведущую политиче­скую силу страны б) установление верховенства церковной в...
Ответить
Алгебра
2cos П/6-tg П/4
Ответить
Геометрия
В прямоугольнике  перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки  4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника
Ответить