как , иходя из этанола , получить в 5 стадий 2-метилбутанол-2?
Химия
как , иходя из этанола , получить в 5 стадий 2-метилбутанол-2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C2H5OH+HCl=C2H5Cl+H2O 2)C2H5Cl+2Na+C3H7Cl=C5H12+2NaCl-синтез Вюрца 3)CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 изомеризация=CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 4)CH3-CH(CH3)-CH2-CH3+Cl2=CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3+HCl 5)CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3+KOH(водный р-р щелочи)=CH3-COH(CH3)-CH2-CH3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Химия
В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе
Обществознание
При первых царях династии Романовых произошло: а) превращение боярства в ведущую политическую силу страны б) установление верховенства церковной в...
Алгебра