образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа

Обществознание
образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1918-м году Сватул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией. Абсолютно политическое решение народ никто не спрашивал. Ну и надо ещё помнить то что в зале заседания находились вооружённые румынские солдаты, а их генерал сидел рядом со спикером и диктовал ему что делать.
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