образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа

Гость: Гость:

В 1918-м году Сватул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией. Абсолютно политическое решение народ никто не спрашивал. Ну и надо ещё помнить то что в зале заседания находились вооружённые румынские солдаты, а их генерал сидел рядом со спикером и диктовал ему что делать.