образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа
Обществознание
образование единого румынского государства в 1918 -политическое решение и воля народа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1918-м году Сватул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией. Абсолютно политическое решение народ никто не спрашивал. Ну и надо ещё помнить то что в зале заседания находились вооружённые румынские солдаты, а их генерал сидел рядом со спикером и диктовал ему что делать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В 100 грамм воды растворили 6.62 л (н.у) хлороводорода. Вычислите массовую долю HCL (%) в оэтом растворе
Обществознание
При первых царях династии Романовых произошло: а) превращение боярства в ведущую политическую силу страны б) установление верховенства церковной в...
Алгебра
Геометрия
В прямоугольнике перпендикуляр опущен из вершины на диагональ и разделяет её на отрезки 4 и 9 см.Найти площадь прямоугольника