Оля сказала Любе:дай мне из своих конфет одну,и тогда у нас будет поровну.Люба ответила:лучше ты дай мне одну конфету,тогда у меня будет в два раза больше ,чем у тебя.Сколько конфет было у Оли-у Любы?

Математика

Оля сказала Любе:дай мне из своих конфет одну,и тогда у нас будет поровну.Люба ответила:лучше ты дай мне одну конфету,тогда у меня будет в два раза больше ,чем у тебя.Сколько конфет было у Оли-у Любы?

Автор: Гость