Оля сказала Любе:дай мне из своих конфет одну,и тогда у нас будет поровну.Люба ответила:лучше ты дай мне одну конфету,тогда у меня будет в два раза больше ,чем у тебя.Сколько конфет было у Оли-у Любы?
Математика
Оля сказала Любе:дай мне из своих конфет одну,и тогда у нас будет поровну.Люба ответила:лучше ты дай мне одну конфету,тогда у меня будет в два раза больше ,чем у тебя.Сколько конфет было у Оли-у Любы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Любы было 5 конфет а у Оли 3 конфеты Если Люба отдаст 1 конфету,то у них буде по 4 конфеты ,а если Оля отдаст 1 то у Оли будет 2 а у Любы в 2 р Больше ,т.е 6
Гость:
У оли 5 конфет, а у Любы 7конфет (у тяпки неправильно потому что 2*2=4 а не 6)
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