Какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у растений и птиц?
Биология
Какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у растений и птиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например колибри: у растений специальное строение цветка, чтоб удобнее было птицам опылять, а у птиц специальный клюв определенный цвет лепестков для привлечения птиц...
Гость:
У раст : форма цветка, сооцветия привлекающие птиц, аромат, нектар, у птиц: форма и размеры тела, строение клюва, специалные органы и др.
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