С какими из приведенных веществ: K, Br2, Si, H2O, KOH, NaI, HCl, H2 может вступать в реакцию: а) натрий б) хлор?

Химия
С какими из приведенных веществ: K, Br2, Si, H2O, KOH, NaI, HCl, H2 может вступать в реакцию: а) натрий б) хлор?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Br2 h2o   б)K h Не знаю правильно лия ответил
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