С какими из приведенных веществ: K, Br2, Si, H2O, KOH, NaI, HCl, H2 может вступать в реакцию: а) натрий б) хлор?

Химия

С какими из приведенных веществ: K, Br2, Si, H2O, KOH, NaI, HCl, H2 может вступать в реакцию: а) натрий б) хлор?

Автор: Гость