Какая масса сульфата натрия получится при взаимодействии серной кислоты с 20 г гидроксида натрия?
Химия
Какая масса сульфата натрия получится при взаимодействии серной кислоты с 20 г гидроксида натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O 20/98=x/142 m(Na2SO4)=20*142/98 = 29г
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