скаким глаголом не пишится слитно A) (не)забывать В) (не) миновать Б) (не)годоовать Г) (не)удержать

Русский язык
скаким глаголом не пишится слитно A) (не)забывать В) (не) миновать Б) (не)годоовать Г) (не)удержать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негодовать - пишется слитно
Гость:
Не пишится слитно со словом негодовать, потому что это слово без Не не употребляется.
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