скаким глаголом не пишится слитно A) (не)забывать В) (не) миновать Б) (не)годоовать Г) (не)удержать
Русский язык
скаким глаголом не пишится слитно A) (не)забывать В) (не) миновать Б) (не)годоовать Г) (не)удержать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негодовать - пишется слитно
Гость:
Не пишится слитно со словом негодовать, потому что это слово без Не не употребляется.
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