Угол C трапеции ABCD на 30 градусов меньше угла D.Найдите уголD.Ответ дайте в градусах.

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угол С и D - являются соседними, тогда угол С+угол D=180 ( по свойству). введем неизвестную переменную, получаем угол С=х, а угол D=х+30. составляем уравнение: х+(х+30)=180 2х=180-30 2х=150 х=75 угол С=75 градусов, а угол D=75+30=105 градусов. Ответ: 75 и 105 градусов.