(a+b)(a-2b)+(2b-a)(2b+a) упростите выражение
Алгебра
(a+b)(a-2b)+(2b-a)(2b+a) упростите выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+b)(a-2b)+(2b-a)(2b+a)=a^2 - 2ab+ab-2b^2+4b^2-a^2=2b^2-ab
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За 1 килограмм одного продукта и 10 кг другого заплачено 2000 руб. Если при сезонном изменении цен первый продукт подорожает на 15%, а второй подеш...
Обществознание
почему в условиях поиска новых путей развития страны внимание общества оказалось привлечено к анализу исторического прошлого Росии,СССР? время пере...
Геометрия
Химия
С какими из приведенных веществ: K, Br2, Si, H2O, KOH, NaI, HCl, H2 может вступать в реакцию: а) натрий б) хлор?