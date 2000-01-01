За 1 килограмм одного продукта и 10 кг другого заплачено 2000 руб. Если при сезонном изменении цен первый продукт подорожает на 15%, а второй подешевеет на 25%, то за такое же количество этих продуктов будет заплачено 1820 руб....

Алгебра
За 1 килограмм одного продукта и 10 кг другого заплачено 2000 руб. Если при сезонном изменении цен первый продукт подорожает на 15%, а второй подешевеет на 25%, то за такое же количество этих продуктов будет заплачено 1820 руб.Сколько стоит килограмм каждого продукта? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-цена за  килограмм одного продукта у-цена за  киллограм другого  После смены цены :  х+0,15х- цена после подоражание 1ого продукта у-0,25у-  цена после подешевения  2ого продукта   x+10y=20000 (x+0.15x)+10(y-0.25y)=18200 х=8000руб - цена 1 товара у=1200руб - цена 2 товара  Ответ: 8000 и 12000 
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