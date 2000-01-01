Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)

Математика

Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)

Автор: Гость