Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)
Математика
Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18-5,2=12,8(дм) 2)P=(18+12,8)*2=61,6(дм) 3)S=18*12,8=230,4(ДМ)
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