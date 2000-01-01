какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?

Биология
какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напримет подосиновик-у гриба биогеоценоз сосиной и тому подобное
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