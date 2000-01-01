какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?
Биология
какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напримет подосиновик-у гриба биогеоценоз сосиной и тому подобное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Итоги экономического развития страны (нашей естественно) в 90-е гг. Позитивные и негативные изменения и явления
Математика
Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)