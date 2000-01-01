Итоги экономического развития страны (нашей естественно) в 90-е гг. Позитивные и негативные изменения и явления
Обществознание
Итоги экономического развития страны (нашей естественно) в 90-е гг. Позитивные и негативные изменения и явления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начался переход к более эффективной рыночной экономике, ликвидирован товарный дефицит. возникли частные промышленные предприятия и банки, формировался рынок рабочей силы, жилья. происходила конверсия промышленности- переход оборонных предприятий на выуск товаров народного потребления.стала приметяться компьятерная техника.рубль становится конвертируемой валютой.наблюдается резкое падение объемов производства. увеличение внешнего долга. массовое закрытие предприятий. появление безработных. криминализация экономики и общества. снижения уровни жизн населения. резкое имущественное росслоение общества
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