Здавствуйте помогите пожалуйста ответить на вопрос!!!Как происходит переносы веществ у одноклеточных организмов?

Гость: Гость:

Самой обыкновенной диффузией. При этом мембраны обладают избирательной проницаемостью, что приводит у удержанию разности концентраций отдельных веществ под и над мембраной. Ещё мембраны могут активно переносить вещества с затратой энергии. Самый яркий пример этого переноса — обратное всасывание воды в почечных канальцах (человека). Эукариоты имею сократительный белок актин-миозин, с помощью которого «отжимают» протоплазму, как, например, амёба.