Здавствуйте помогите пожалуйста ответить на вопрос!!!Как происходит переносы веществ у одноклеточных организмов?
Биология
Здавствуйте помогите пожалуйста ответить на вопрос!!!Как происходит переносы веществ у одноклеточных организмов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самой обыкновенной диффузией. При этом мембраны обладают избирательной проницаемостью, что приводит у удержанию разности концентраций отдельных веществ под и над мембраной. Ещё мембраны могут активно переносить вещества с затратой энергии. Самый яркий пример этого переноса — обратное всасывание воды в почечных канальцах (человека). Эукариоты имею сократительный белок актин-миозин, с помощью которого «отжимают» протоплазму, как, например, амёба.
Гость:
путем простой диффузии веществ через мембрану клетки по градиенту концентрации этого вещества (т.е. из области, где концентрация выше, в область с меньшей концентрацией)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?
Обществознание
Итоги экономического развития страны (нашей естественно) в 90-е гг. Позитивные и негативные изменения и явления
Математика
Найти периметр и площадь прямоугольника, если одна сторона 18 дм, а другая на 5,2 дм меньше. Помогите, пожалуйста:)