какова главная тема произведений Абрамова?
Литература
какова главная тема произведений Абрамова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Федор Абрамов всегда писал о жизни советского крестьянства. "Деревенская проза".
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