среднее арифметическое 4 чисел =1,35 первое число =1,8 и оно в 1,2 больше второго а третье 60% второго найди 4 число
Математика
среднее арифметическое 4 чисел =1,35 первое число =1,8 и оно в 1,2 больше второго а третье 60% второго найди 4 число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Найти сумму 4 чисел. Так как средне арифметическое составляет 1,35, то сумма четырех чисел будет равна: 1,8*4=5,4 2.Найти второе число. Т.к. оно в 1,2 раза меньше первого, то: 1,8:1,2=1,5 3.Найти третье число. Т.к. оно составляет 60% второго числа, то: 1,5*0,6=0,9 4.Найти четвертое число. Т.к. сумма четырех чисел равна 5,4, то нужно из этого числа вычесть сумму трех чисел: 5,4-(0,9+1,8+1,5)=1,2 Ответ: 1,2 - четвертое число.
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