помогите разобрать слово как часть речи-К солнцу

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помогите разобрать слово как часть речи-К солнцу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. К солнцу  — имя существитель­ное, так как обозначает предмет. П. Морфологические признаки. 1.      Нач. форма — солнце. 2.      Постоянные признаки: 1)     нарицательное; 2)     неодушевлённое; 3)     средний род; 4)  II склонение. 3. Непостоянные признаки: 1)     дательный падеж падеж; 2)     единственное число.
Гость:
К  солнцу - имя сущ., н. ф. солнце, нариц., неодуш., ср.р., 2 склонение, Д.п., ед.число, к солнцу
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