помогите разобрать слово как часть речи-К солнцу
Русский язык
помогите разобрать слово как часть речи-К солнцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. К солнцу — имя существительное, так как обозначает предмет. П. Морфологические признаки. 1. Нач. форма — солнце. 2. Постоянные признаки: 1) нарицательное; 2) неодушевлённое; 3) средний род; 4) II склонение. 3. Непостоянные признаки: 1) дательный падеж падеж; 2) единственное число.
Гость:
К солнцу - имя сущ., н. ф. солнце, нариц., неодуш., ср.р., 2 склонение, Д.п., ед.число, к солнцу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
среднее арифметическое 4 чисел =1,35 первое число =1,8 и оно в 1,2 больше второго а третье 60% второго найди 4 число
Русский язык
Помогите пожалуйсто!Надо написать одно предложение со всеми частями речи которые прошли за год.А это глагол, ,деепричастие и причастие,имя числител...
Биология
Здавствуйте помогите пожалуйста ответить на вопрос!!!Как происходит переносы веществ у одноклеточных организмов?
Биология
какие признаки приспособленности к совместной жизни в биогеоценозе можно наблюдать у грибов и растений?