помогите разобрать слово как часть речи-К солнцу

Гость: Гость:

I. К солнцу — имя существитель­ное, так как обозначает предмет. П. Морфологические признаки. 1. Нач. форма — солнце. 2. Постоянные признаки: 1) нарицательное; 2) неодушевлённое; 3) средний род; 4) II склонение. 3. Непостоянные признаки: 1) дательный падеж падеж; 2) единственное число.