Мой любимый герой Ромео у джульета

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У Ромео и Джульетты трагичная история, которую называют шедевром миривой литературы. Эта история рассказывает о прекрасной и тайно любви юной и прекрасной Джульетты, и храброго и прекрасного Ромео. Но они не могут быть вместе из-за того, что их рода воюют между собой, и поэтому они не могут быть вместе. Любовь Ромео и Джульетты - неудержимое, чистое и героическое - длится лишь несколько дней и противостоит давним взглядам и отношениям средневековой окоченелости, под властью которой находятся Капулетти и Монтекки. Это настоящий бой за свободную жизнь и права человека. Трагическая гибель детей примирила в конце концов враждующие семьи, но какой ценой! Своей смертью влюбленные словно покупают победу нового жизненного принципа - принципа мира, дружбы, любовь. Горе потери принуждает Монтекки и Капулетти понять, что бессмысленной враждой они уничтожили собственное будущее. Так было и так будет всегда, пока живое человек.