почему условия существования организмов в океане благоприятнее,чем на суше
Українська література
почему условия существования организмов в океане благоприятнее,чем на суше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в океане( и вообще в водной среде) на органимы внешние раздражители меньше влияют,чем на суше.( свет,шум,электромагнитные волны,химические вещества это внешние раздражители).
Гость:
Потому что в самом океане в водной среде,на организмы,сами внешние раздражители меньше влияют,чем на суше.А воздушная среда богата разными переносчиками пыли,света,химическими веществами,которые как раз и влияют на их сосуществование и дальнейшее развитие,которое они не воспринимают и не привыкли.
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