рассказ от имени гладиатора.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обществознание
рассказ от имени гладиатора.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вот с я стаю на арене   амфитеатра ( сооружение для гладиаторских боей).Вот-вот начнётся бой. НА арене сидят обычные люди , а также  консулы.  рядом находится в своей ложи император.   Бой начался мой враг очень сильный. На нём шлем , щит и меч , а у меня  трезубец и  сеть.    Бой кончился я победил. зрители показывают большой палец вверх- это означает что я должен убить его. 
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