рассказ от имени гладиатора.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Вот с я стаю на арене амфитеатра ( сооружение для гладиаторских боей).Вот-вот начнётся бой. НА арене сидят обычные люди , а также консулы. рядом находится в своей ложи император. Бой начался мой враг очень сильный. На нём шлем , щит и меч , а у меня трезубец и сеть. Бой кончился я победил. зрители показывают большой палец вверх- это означает что я должен убить его.