рассказ от имени гладиатора.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обществознание
рассказ от имени гладиатора.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот с я стаю на арене амфитеатра ( сооружение для гладиаторских боей).Вот-вот начнётся бой. НА арене сидят обычные люди , а также консулы. рядом находится в своей ложи император. Бой начался мой враг очень сильный. На нём шлем , щит и меч , а у меня трезубец и сеть. Бой кончился я победил. зрители показывают большой палец вверх- это означает что я должен убить его.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Геометрия
основание равнобедренного треуг.равна 18 см,а боковая 15 см.Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружость
Алгебра
решите задачу уравнением длина прямоугольника на 12 см больше его ширины если длину увеличеть на 3 см а ширину увеличить на 2 то площадь прямоуголь...