решите систему неравенств 5х2-14х+8 меньше 0 6x-5 больше 0
Алгебра
решите систему неравенств 5х2-14х+8 меньше 0 6x-5 больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-0,8)(x-2)<0 x>5/6 + _ + ____.________.____________ 0.8 2 - + _______._____________________ 5/6 Ответ:(5/6; 2)
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