решите систему неравенств 5х2-14х+8 меньше 0 6x-5 больше 0

Алгебра
решите систему неравенств 5х2-14х+8 меньше 0 6x-5 больше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-0,8)(x-2)<0 x>5/6   +            _           + ____.________.____________       0.8              2       -                            + _______._____________________             5/6         Ответ:(5/6; 2)       
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