Баковая сторона равнобедренного треугольника равна 17 см,а основание равно 16 см.Найдите высоту,проведенную к основанию.
Геометрия
Баковая сторона равнобедренного треугольника равна 17 см,а основание равно 16 см.Найдите высоту,проведенную к основанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник (пусть АВС) - равнобедренный, поэтому обе бок. стороны равны 17 см Проведем ВМ - высоту, которая является бессектрисой и медианой. Основание 16 см , следовательно 16 : 2 = 8см Углы при основании равны и могут быть не больше 90 градусов, дальше составь уравнение и реши
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