Всем привет , помогите пожалуйста решить. Какова вероятность того , что при четырех бросаниях монеты: а) ни разу не выпадет орёл б) ни разу не выпадет решка в)орел выпадет ровно один раз г) решка выпадет ровно один раз с подроб...
Алгебра
Всем привет , помогите пожалуйста решить. Какова вероятность того , что при четырех бросаниях монеты: а) ни разу не выпадет орёл б) ни разу не выпадет решка в)орел выпадет ровно один раз г) решка выпадет ровно один раз с подробностями и обьяснением. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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1из 8 ВСЕ СОБЫТИЯ ОООО ОООР ООРР ОРРР РРРР РРР0 РРОО РООО Б)1ИЗ 8 В)1ИЗ 4 Г)ТАК ЖЕ 1ИЗ 4
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