Всем привет , помогите пожалуйста решить. Какова вероятность того , что при четырех бросаниях монеты: а) ни разу не выпадет орёл б) ни разу не выпадет решка в)орел выпадет ровно один раз г) решка выпадет ровно один раз с подроб...

Алгебра

Всем привет , помогите пожалуйста решить. Какова вероятность того , что при четырех бросаниях монеты: а) ни разу не выпадет орёл б) ни разу не выпадет решка в)орел выпадет ровно один раз г) решка выпадет ровно один раз с подробностями и обьяснением. спасибо

Автор: Гость