шестиклассники отремонтировали стульев в 4 раза больше чем столов.Пятиклассники - одинаковое число стульев и столов,причём стульев на 11 меньше,чем шестиклассники,а столов - на 7 больше.Сколько столов и стульев отремонтировали ...
Математика
шестиклассники отремонтировали стульев в 4 раза больше чем столов.Пятиклассники - одинаковое число стульев и столов,причём стульев на 11 меньше,чем шестиклассники,а столов - на 7 больше.Сколько столов и стульев отремонтировали старшеклассники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шестиклассники сделали столов х штук, стульев 4х штук. Пятиклассники сделали столов х+7 штук, а стульев - 4х-11 штук. х+7=4х-11 х-4х=-11-7 -3х=-18 х=6 6 столов. 6*4=24 стульев.
Гость:
1) 7+11 = 18 (шт) столов меньше сделали 6 классники 2) 18: 3 = 6 (шт) столов сделали 6 классники 3) 6х4= 24 (шт) стульев сделали 6 классники 4) 24-11 = 13 (шт) стульев сделали 5 классники 5) 6+7 = 13 (шт) столов сделали 5 классники Вот только кто в задаче старшеклассники? Если 6 классники, то надо 6) 13х2 = 26 (шт) столов и стульев сделали старшеклассники А если и шестиклассники ипятиклассники, то 6) 6+ 24 + (13х2) = 56 (шт) столов и стульев сделали старшеклассники
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