за контрольную 2/3 учеников класса получили оценку "четыре".Сколько учеников получили оценку "четыре". если в классе 24 ученика?

Математика
за контрольную 2/3 учеников класса получили оценку "четыре".Сколько учеников получили оценку "четыре". если в классе 24 ученика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 : 3 х 2 =16 учеников получили оценку "четыре".
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