за контрольную 2/3 учеников класса получили оценку "четыре".Сколько учеников получили оценку "четыре". если в классе 24 ученика?

Математика

за контрольную 2/3 учеников класса получили оценку "четыре".Сколько учеников получили оценку "четыре". если в классе 24 ученика?

Автор: Гость