В пятиугольнике один угол прямой. Найдите величину остальных углов, если известно, что все они равны между собой.
Алгебра
В пятиугольнике один угол прямой. Найдите величину остальных углов, если известно, что все они равны между собой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма углов в пятиугольнике 540 градусов первый угол-90 градусов, следовательно сумма остальных- 450 градусов, а так как они равны, то 450/4=112,5
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