Какие признаки прилагательного характеризуют причастие?
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Какие признаки прилагательного характеризуют причастие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия имеют следующие признаки прилагательных: причастия, как и прилагательные, изменяются по числам, родам (в единственном числе) и падежам (в полной форме): бежавший, бежавшая, бежавшее, бежавшие; причастия, как и прилагательные, согласуются с существительным в числе, роде (в единственном числе) и падеже: потерянный дневник, потерянная книга, потерянное время; потерянные часы, потерянного времени; страдательные причастия, как и качественные прилагательные, имеют полную и краткую формы: допитый — допит; потерянный — потерян. Синтаксические признаки: 1. В предложении причастия, как и прилагательные, обычно бывают определениями или частью составного именного сказуемого: Увлечённые, мы позабыли обо всём (определение); Всё вокруг казалось погружённым в задумчивость (часть составного именного сказуемого). 2. Краткие причастия, как и краткие прилагательные, в предложении выполняют роль составного именного сказуемого: Книга раскрыта на восьмой странице.
Гость:
Прилагательное обозначает ПРИЗНАК предмета, а причастие - ПРИЗНАК предмета по его действию. Как и прилагательное, причастие изменяется по родам, числам и падежам, согласуясь в роде,числе падеже с определяемым существительным,напр.: зеленеющая трава - признак предмета по действию - зеленеть; ж.р.,ед.ч.,и.п. В предложении причастия, как и полные прилагательные, выполняют роль ОПРЕДЕЛЕНИЯ, а краткие формы - СКАЗУЕМОГО.
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