Какие признаки прилагательного характеризуют причастие?

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Причастия имеют следующие признаки прилагательных: причастия, как и прилагательные, изменяются по числам, родам (в единственном числе) и падежам (в полной форме): бежавший, бежавшая, бежавшее, бежавшие; причастия, как и прилагательные, согласуются с существительным в числе, роде (в единственном числе) и падеже: потерянный дневник, потерянная книга, потерянное время; потерянные часы, потерянного времени; страдательные причастия, как и качественные прилагательные, имеют полную и краткую формы: допитый — допит; потерянный — потерян. Синтаксические признаки: 1. В предложении причастия, как и прилагательные, обычно бывают определениями или частью составного именного сказуемого: Увлечённые, мы позабыли обо всём (определение); Всё вокруг казалось погружённым в задумчивость (часть составного именного сказуемого). 2. Краткие причастия, как и краткие прилагательные, в предложении выполняют роль составного именного сказуемого: Книга раскрыта на восьмой странице.