З ділянки площею 22 га зібрали 750 ц зерна кукурудзи, а з ділянки площею 33 га - 1230 ц. Визнач середню врожайність кукурудзи.
Математика
З ділянки площею 22 га зібрали 750 ц зерна кукурудзи, а з ділянки площею 33 га - 1230 ц. Визнач середню врожайність кукурудзи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 750ц/22 га= 34 ц/га.2) 1230ц/33га= 37 ц/га.3) 34+37=35,4 ц/га.
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