С одного участка собрали 52 корзины винограда, а с другого 60 таких же корзин. Со второго участка собрали на 72 кг винограда больше, чем с первого. Сколько килограммов винограда собрали с каждого участка?

Математика

С одного участка собрали 52 корзины винограда, а с другого 60 таких же корзин. Со второго участка собрали на 72 кг винограда больше, чем с первого. Сколько килограммов винограда собрали с каждого участка?

Автор: Гость