С одного участка собрали 52 корзины винограда, а с другого 60 таких же корзин. Со второго участка собрали на 72 кг винограда больше, чем с первого. Сколько килограммов винограда собрали с каждого участка?
Математика
С одного участка собрали 52 корзины винограда, а с другого 60 таких же корзин. Со второго участка собрали на 72 кг винограда больше, чем с первого. Сколько килограммов винограда собрали с каждого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 - 52 = 8 корзин разница 2) 72 : 8 = 9 кг винограда в 1 корзине 3) 52 х 9 =468 кг собрали с 1 участка 4) 60 х 9 = 540 кг собрали со 2 участка
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