48*52 решить применив формулу сокращенного умножения
Алгебра
48*52 решить применив формулу сокращенного умножения
Ответ(ы) на вопрос:
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48=(50-2) 52=(50+2) (50-2)*(50+2)=50^2-2^2= 2500-4= =2496
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