Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4
Геометрия
Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-4х=9 3х=9 х=3 тогда: 7*3=21-большая окружность 4*3=12-меньшая окружность Ответ: 21см,12см
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