Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4

Геометрия
Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-4х=9 3х=9 х=3 тогда: 7*3=21-большая окружность 4*3=12-меньшая окружность Ответ: 21см,12см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
какие экологические проблемы есть в нашем крае?как их решают?
Ответить
Английский язык
Помогите составить диалог продавца и недавольного клиента и перевести
Ответить
Алгебра
48*52 решить применив формулу сокращенного умножения
Ответить
Математика
С одного участка собрали 52 корзины винограда, а с другого 60 таких же корзин. Со второго участка собрали на 72 кг винограда больше, чем с первого....
Ответить
Физика
От какого напряжения нужно зарядить конденсатор емкостью 4 мкФ, чтобы ему сообщить заряд 0,44 мКл
Ответить