Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4

Геометрия

Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4

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